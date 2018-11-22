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Zeus'un kuğu kılığında duvar resmi bulundu

Ünlü antik kent Pompeii'de yapılan kazılarda, Tanrıça Leda ve kuğu kılığındaki Zeus'un duvar resmi ortaya çıkarıldı.

Haber Merkezi | 22.11.2018 - 15:51..
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Zeus'un kuğu kılığında duvar resmi bulundu

Dünyada heyecan yaratan keşif, İtalya'nın Napoli kentinde çalışan arkeologlar tarafından gerçekleştirildi.

YUNAN MİTOLOJİSİNİN ÖNEMLİ KARAKTERİ

İtalya'da arkeologlar Napoli şehri yakınlarındaki Pompeii antik kenti ve kazı alanında süren çalışmalarda Yunan mitolojisinin önemli karakterlerinden Leda ve Kuğu figürünün betimlendiği bir duvar resmine ulaştı.

Zeus'un kuğu kılığında duvar resmi bulundu

İSTİSNAİ ESER

Pompeii Kazı Parkı Başkanı Massimo Osanna, yerleşim yerindeki bir evin yatak odasında rastlanan duvar resminde Tanrıça Leda'nın, izleyene şehvet duygusunun belirgin olduğu doğrudan bakışının fark edildiğini ve bunun eseri istisnai kıldığını söyledi.

MİTOLOJİNİN GÜÇLÜ TANRISI

Yunan mitolojisinin en güçlü tanrısı olduğuna inanılan ve Roma döneminde Jüpiter olarak bilinen Zeus'un kuğu kılığına girerek Sparta Kraliçesi Leda'yı baştan çıkardığı aşk sahnesi olarak Leda ve Kuğu, taşıdığı erotik sembol ve metaforlarla şimdiye kadar görsel sanatlarla sıkça konu oldu.

Zeus'un kuğu kılığında duvar resmi bulundu

POMPEİİ ANTİK KENTİ

Milattan sonra (M.S.) 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla volkanik küllerin altında kalan Pompeii antik kenti, 1748 yılından bugüne kadar yapılan çeşitli kazılarda ortaya çıkarıldı.

M. Ö. II. yüzyıl ile M. S. I. yüzyıl arasındaki döneme tarihlendirilen Pompeii fresklerinde doğa, tarihi olaylar, gündelik hayat, natürmort ve portreler resmediliyor.

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