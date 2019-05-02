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Zeynep Bodur Okyay'ın İstanbul tespiti

İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay; İstanbul'da seçim süreci devam ederken, Çin'de 115 binden fazla patent başvurusu yapıldığına dikkat çekti.

AA | 02.05.2019 - 18:08..
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Zeynep Bodur Okyay'ın İstanbul tespiti

Haliç Kongre Merkezi'nde, "yerlilik" temasıyla İSO 14. Sanayi Kongresi düzenlendi.

Kongrede söz alan İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, İstanbul seçimlerini hatırlattı.

1 aydır sürecin sonlandırılamadığına dikkat çeken Okyay, bu süreçte Çin'in 115 binden fazla patent başvurusu yaptığını söyledi.

"DÜNYA DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDEN GEÇERKEN.."

İSO Meclis Başkanı, şunları söyledi: "Harvard Business School’dan Ted Levitt’in dediği gibi 'Gelecek, imkanlar görünür hale gelmeden onları fark edenlere aittir'. Peki, gelecek Türkiye’nin midir? Neden olmasın? Bunun da yolu Türkiye’nin bugün karşı karşıya kaldığı tehditleri toplumsal motivasyona dönüştürebilmesi, toplumsal fay hatlarını ortadan kaldırabilmesinden geçiyor. Bakınız, biz bir aydır İstanbul’da yerel seçim oylarını yeniden saymaya uğraşırken Çin, 115 binden fazla patent başvurusunda bulundu. Bugün dünya dördüncü sanayi devrimi veya dijital dönüşüm sürecinden geçerken biz, bu endüstri devrimini de kaçırmamak için ve zor rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için tabiri caizse 'kediye kanat takmak' zorundayız."

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