Zeynep Cemali Öykü Yarışması başvurusu uzatıldı

Günışığı Kitaplığı’nın her yıl 6, 7 ve 8. Sınıflar için düzenlediği Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın başvuru tarihi, pandemi nedeniyle bir ay uzatıldı. Sıra dışı günlerden geçerken öğrencilerin öğretmenleri ile iletişime, yazmaya heveslendirilmeye, edebiyat heyecanının paylaşılmasına daha çok ihtiyaç duyduğunu gözlemleyen yayınevi, gelen talepleri de göz önünde bulundurarak başvuru tarihini uzattı.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması için son güncel başvuru tarihi 22 Haziran Pazartesi…

2020 TEMASI: ÇOCUKLUKTA ÖZGÜRLÜK

Her yıl belirli bir tema üzerine yazılan öyküler için bu yılın teması, ‘Çocuklukta Özgürlük’ olarak belirlenmişti.

Yine her yıl bir de Zeynep Cemali’den temaya özel bir cümle paylaşılıyor. Bu yılın cümlesi Cemali’nin Patenli Kız kitabından seçilmişti:

“Tekerleklerin üstünde yelle yarışıyordu.”

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde duyurulan ve geleceğin yazarlarını müjdeleyen bu yarışmanın 2020 seçici kurulundaki isimler ise: Osman Şahin, Ahmet Büke, Görkem Yeltan, Gülsevin Kıral, Dr. Müren Beykan