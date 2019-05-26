Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, Halk TV'de bir programa katıldı. Zeynep Gürcanlı Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

"YUNANİSTAN TEHDİT DEĞİL"

Gürcanlı konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Füze yazılımı önemli. S-400 füzeleri asla bir Rus uçağını, füzesini vurmaz. O füze öyle bir füze ki, Suriye uçaklarını vurmayacak, kimi vuracak, Yunan uçağını vuracak. Neden, çünkü NATO uçağı. Biz NATO üyesi bir ülke olarak NATO'ya karşı füze alıyoruz. Yunanistan'dan şu anda ciddi bir tehdit değerlendirmesi yok.

DARBE OLURSA KENDİ UÇAĞIMIZI VURACAĞIZ

Aslında o füzeler niye alındı: 15 Temmuz'un etkisi. Biz Amerikan uçağı kullanıyoruz. 15 Temmuz'da uçaklar bombaladı ya, bir darbe daha olursa biz kendi uçağımızı vuracağız o füzelerle. O yüzden Saray'ın etrafına kuracaklarını düşünüyorum. Götürüp de onu Kars'a ya da Edirne'ye koymayacaklar. Çünkü sen o füzeyle Suriye uçağını, İran uçağını vuramazsın."

Zeynep Gürcanlı S-400 değerlendirmesi yapmaya kalktı ViDEO

