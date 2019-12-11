taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8071
Euro
6.4413
Altın
1463.62
Borsa
108011.45
Gram Altın
273.291
Bitcoin
41969.03

Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı

Zeynep Yılmaz’ın sosyal medyada paylaştığı çökmüş tuğla görseli Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı.

Haber Merkezi | 11.12.2019 - 07:28..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme mi yaptı? Acun Ilıcalı'nın eski eşlerinden olan Zeynep Yılmaz'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı.

Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı

Televizyoncu Acun Ilıcalı, 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenmiş, 2016 yılında da boşanmıştı. Boşanma nedeni ise, Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile birlikte olmasıydı.

Şeyma Subaşı’nın kendi youtube kanalında yaptığı açıklamalar twitter da trend topic oldu. Sosyal medyada bir çok kullanıcı “Acun Ilıcalı böyle olacağını bilse Şeyma Subaşı evlenmezdi. Büyük pişmanlık “şeklinde yorumlarda bulundu.

"YERİMİ DOLDURMAYA ÇALIŞMIŞSIN"

18 yaşından 28 yaşına kadar hayatının en muhteşem yaşlarını Acun Ilıcalı’ya adadığını söyleyen Şeyma’nın videoları sosyal medyada konuşulurken Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’ın instagram hikayesinde paylaştığı çökmüş tuğla görselinin üzerinde yazılı olan “Yerimi Doldurmaya Çalışmışsın”paylaşımı Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı.

Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı

Şeyma Subaşı hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor ViDEO

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

101
Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

53
Tesisleri devretmeyen belediye başkanına hapis cezası

Tesisleri devretmeyen belediye başkanına hapis cezası

13
Roman vekiller TBMM'de tartıştı

Roman vekiller TBMM'de tartıştı

14
İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı

İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı

24
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

2
Balıkesir'de deprem anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'de deprem anı güvenlik kamerasında

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir