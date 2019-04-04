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Zeyno Kitapları dizisi Neşeli Günler ile devam ediyor

Edebiyatımızın saygın ödüllerinin sahibi yazar Ahmet Büke, Zeyno Kitapları dizisinin üçüncüsü Neşeli Günler’i küçük okurlarıyla buluşturdu…

Özel İçerik | 04.04.2019 - 14:15..
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neşeli günler

Sevilen öykücü Büke, ilk kez 2017’de, “Eyvah, Babam Şiir Yazıyor!” ile “Zeyno Kitapları” dizisini yazmaya, çocuklara öyküler anlatmaya başladı. Dizinin ikinci kitabı yine 2017’de, “Annemle Uzayda” oldu. Şimdi ise, bambaşka bir Zeyno kitabı, Neşeli Günler ile çocukların karşısında…

Neşeli Günler - Ahmet Büke

(Ahmet Büke)

NEŞELİ GÜNLER

Neşeli Günler’de, ekonomik koşullar, işsizlik, taşınma, şehir ve okul değiştirme gibi çocuklarla paylaşılması güç konular, Büke’nin öykücülüğü ile Zeyno üzerinden sıcacık bir hikayeye dönüşüyor.

Zeyno’nun annesi ve babası aynı anda işsiz kalmış, hal böyle olunca büyük şehirde yaşamak zorlaşmaya başlamıştır. Eski bir aile dostları Selçuk Amca, onları sahil kasabasındaki bahçeli evine davet eder. Burada iş alanı oluşturma çabasına girerler. Babası Selçuk Amca ile birlikte balıkçılık yaparken, annesi de internet üzerinden çalışmaya başlar. Zeyno da kasaba yaşamına hızlı alışmıştır. Yeni okulunda tanıştığı Neşe ile olan arkadaşlığı ve kasabadaki keşfettiği her şey, onu yepyeni duygularla tanıştıracaktır…

Büke’nin öykücülüğünün hayat verdiği Neşeli Günler, 2018 Hans Christian Andersen Ödülü Adayı illüstratör Sedat Girgin’in kalemiyle de renklendi. Bu neşeli aile öyküsü, yaşamın ve arkadaşlıkların dayanışmayla güçlendiği hissini verirken, bir yandan da çocukların tanıştığı her yeni duygu karşısındaki durumunu da resmediyor…

Neşeli Günler - Ahmet Büke

Neşeli Günler

Ahmet Büke

Günışığı Kitaplığı

S.: 68

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Damla Karakuş

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