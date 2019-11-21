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Zeytin bahçesinde 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından fark edilen tarihi eser, kepçe yardımıyla toprak altından çıkarıldı.

İHA | 21.11.2019 - 20:14..
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Aydın’ın Karacasu ilçesinde güvenlik güçleri bir şahsa ait arazide ihbar üzerine inceleme yaptı. İnceleme sırasında bir bölümü görünen Roma döneminden kalma 2 bin 500 yıllık lahit kapağı gün yüzüne çıkarıldı.

MÜZE YETKİLİLERİ EŞLİĞİNDE KAZI YAPILDI

İstihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri zeytinliğe giderek incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında bir kısmı açıkta olan bir taş dikkat çekti. Bunun bir tarihi eser olabileceği ihtimali ağırlık kazanırken olay savcılığa intikal etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin delil toplamasının ardından Afrodisias Müzesi'nde görevli bir arkeolog ve belediye çalışanları titiz bir çalışma yaptı. Herkes ne çıkacağını meraklı gözlerle beklerken sadece lahit kapağı bulundu. Lahidin kendisinin başka bir yerde mi yoksa daha önce bulunup müzeye teslim edilenler arasında mı olduğu araştırma sonucu ortaya çıkacak.

Zeytin bahçesinde 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu


ROMA DÖNEMİNE AİT

İlk belirlemelere göre eserin Roma döneminde kalma 2 bin 500 yıllık bir eser olduğu belirlendi. Eski bir lahit kapağı olması dışında tarihi açıdan bir değeri olup olmadığı incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

BÖLGEDE ŞÜPHELİLER GÖRÜLDÜ

Eser koruma altına alınıp Afrodisias Müzesi'ne teslim edilirken geçtiğimiz günlerde birkaç şüphelinin olay yerine yakın yerlerde görüldüğü öğrenildi. Onların lahitle ilgilerinin olup olmadığı kriminal incelemelerin ardından belli olacak.

Zeytin bahçesinde 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu

 

DEFİNECİLERİN UĞRAK YERİ

2018 yılı Nisan ayında da çift sürmeye gittiği tarlasında definecilerin yaptığı kazı sonucu ortaya çıkan lahitle karşılaşan arazi sahibi İsmet Yılmaz da, “Artık alıştık. Bu arazi babamdan kalma. Belki 18-19 oldu bununla birlikte. Artık bitmiştir herhalde. Defineciler geliyor her seferinde ekili olan araziye zarar veriyor” dedi.

Zeytin bahçesinde 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu

Zeytin bahçesinde 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu


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