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Zeytin Dalı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hatay Yayladağı'nda teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, memleketi Siirt'te defnedildi.

AA | 10.04.2019 - 14:13..
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Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Siirt Havalimanı'na getirilen 21 yaşındaki şehit Piyade Er Mehmet Kaya'nın naaşı, buradaki törenin ardından Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMI OLDU

Helallik alınması sonrası Şeyh Musa Camisi'ne getirilen şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından asker ve vatandaşlar tarafından omuzlandı.

Şehit Kaya'nın cenazesi, tekbirler eşliğinde Şeyh Musa Mezarlığı'nda defnedildi.

Vali Ali Fuat Atik, şehidin babası Selahattin Kaya'ya definin ardından Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını teslim etti. Vali Atik, bayrağı öpen ve gözyaşlarına hakim olamayan Kaya'yı, sarılarak teskin etti.

Zeytin Dalı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Törene; şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Murat Güzelcan, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Zeytin Dalı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Er Mehmet Kaya, dün Yayladağı Hatay sınır hattında nöbet tuttuğu esnada teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olmuştu.

Zeytin Dalı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

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