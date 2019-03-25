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Zeytinburnu'nda aynı noktada iki kaza: 7 yaralı

İki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, aynı noktada polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken meydana gelen kazada da 2 kişi yaralandı.

DHA | 25.03.2019 - 03:59..
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Zeytinburnu Cevizlibağ Mevkii Anbarlı Köprüsü altında bir otomobil arıza yapınca köprü altında yol kenarına park etti.  Aynı yönde seyreden Turhan Karademir yönetimindeki otomobil arızalı araca çarpmamak için yavaşladığı sırada arkadan gelen Oktay Adem Arslan yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Turhan Karademir yönetimindeki otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.

"BİZE ÇARPTI BİZDE DUVARA TOSLADIK"

Kazadan yara almadan kurtulan Turhan Karademir "Bu araba lastik değiştiriyordu bu şeritte, lastik değiştirdiğini fark ettim şerit değiştirecektim sol şeritten arabalar geliyordu ve arkadan baktım beyaz bir araba çok hızlı geliyor bir anda bize çarptı. Biz de duvara tostladık" dedi.

TURİSTLERİ TAŞIYAN ARACA ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI

Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttuğu sırada, aynı noktada ikinci bir kaza meydana geldi. Atatürk Havalimanı'ndan turistleri taşıyan bir araç önündeki kazayı görünce yavaşladı. Arkadan gelen bir otomobil hızla önündeki araca çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
İkinci kazayı gören bir sürücü "Kazayı görünce yavaşladı, arkadan gelen arabada çok hızlı geliyordu. Geldiği gibi vurdu. Çocuklar hafif yaralandı" dedi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Zeytinburnu'nda aynı noktada iki kaza: 7 yaralı

Zeytinburnu'nda aynı noktada iki kaza: 7 yaralı

Zeytinburnu'nda aynı noktada iki kaza: 7 yaralı

Zeytinburnu'nda aynı noktada iki kaza: 7 yaralı

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