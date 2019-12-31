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Zeytinburnu’nda dokuma fabrikasında yangın

İstanbul Zeytinburnu'nda sanayi bölgesinde bulunan 2 bin 500 metrekarelik dokuma fabrikasında yangın çıkarken, diğer tarafta bulunan binanın çatısına da alevler sıçradı.

İHA | 31.12.2019 - 06:15..
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Yangın, saat 04.15 Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir dokuma fabrikasında meydana geldi. 2 bin 500 metrekarelik fabrikada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Büyüyen yangın diğer bir fabrikaya da sirayet etti.

Zeytinburnu’nda dokuma fabrikasında yangın

6 İLÇEDEN İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE EDİYOR

Yangın içeride bulunan tekstil ürünlerinin hızlı bir şekilde yanması sonucu yangın büyüdü. Alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Fatih ve Zeytinburnu’ndan çok sayıda araç ve ekip sevk edildi.

Zeytinburnu’nda dokuma fabrikasında yangın

Ara ara patlamaların yaşandığı yangın 1 saattir devam ediyor. Yan tarafında bulunan binaya sıçrayan yangının daha fazla büyümemesi için ekipler çaba harcıyor.

Zeytinburnu’nda dokuma fabrikasında yangın

Zeytinburnu’nda dokuma fabrikasında yangın

Zeytinburnu’nda dokuma fabrikasında yangın

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