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Zeytinburnu'nda kaçak maske üreten 4 atölye mühürlendi

Polis ekiplerince kaçak üretim yapan 4 iş yeri mühürlenirken, 10 bin 500 maske ele geçirildi.

İHA |
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Zeytinburnu'nda kaçak maske üreten 4 atölye mühürlendi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından emniyet güçleri, salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

10 BİN 500 MASKE ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Zeytinburnu'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,  4 ayrı atölyede kaçak maske imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda dikiş makinesi ve satışa hazır halde 6 bin 500 adet, dikime hazır halde ise 4 bin olmak üzere toplam 10 bin 500 maske ele geçirildi.

Zeytinburnu’nda kaçak maske operasyonu

4 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

İş yeri sahiplerine yasal işlem yapılarak “Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak” suçundan ceza kesildi.

Yasal olmayarak faaliyet gösteren 4 atölye ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Zeytinburnu'nda kaçak maske üreten 4 atölye mühürlendi

Zeytinburnu'nda kaçak maske üreten 4 atölye mühürlendi

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