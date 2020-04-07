Zeytinburnu'nda kaçak maske üreten 4 atölye mühürlendi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından emniyet güçleri, salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.
10 BİN 500 MASKE ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Zeytinburnu'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 ayrı atölyede kaçak maske imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda dikiş makinesi ve satışa hazır halde 6 bin 500 adet, dikime hazır halde ise 4 bin olmak üzere toplam 10 bin 500 maske ele geçirildi.
Zeytinburnu’nda kaçak maske operasyonu
4 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ
İş yeri sahiplerine yasal işlem yapılarak “Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak” suçundan ceza kesildi.
Yasal olmayarak faaliyet gösteren 4 atölye ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.