Zeytinburnu'nda kaçak maske üreten 4 atölye mühürlendi

İyileşen vaka sayısının en fazla olduğu Çin'de, 77 bin 167 kişi sağlığına kavuştu.

AB ülkeleri, koronavirüsün neden olduğu ekonomik durgunluktan nasıl çıkılacağı konusunda anlaşamıyor.

7

İyi bir refakatçi cana can katar

Kendilerinden hiç söz edilmezse de hastanın sağlığına kavuşması için önemli bir güç olan refakatçiler, hastanelerin koridorlarında mesai verirken cana can katar ve aslında çok da yıpranırlar.