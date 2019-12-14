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Zeytinburnu’nda sürücüsü alkollü otomobil alt geçide düştü

İstanbul Zeytinburnu'nda sürücüsünün alkollü olduğu ileri sürülen otomobil kontrolden çıkarak bariyerleri parçaladıktan sonra alt geçide düştü.

İHA | 14.12.2019 - 06:49..
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Edirnekapı istikametinden Topkapı istikametine seyir halinde olan Ali K., (30) idaresindeki 34 BST 918 plakalı otomobil, Topkapı Kavşağı’nda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra bariyerleri parçaladı. Korkulukların parçalanmasıyla otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada sürücü Ali K., sıkışarak yaralandı.

Zeytinburnu’nda sürücüsü alkollü otomobil alt geçide düştü

ARAÇTAN ALKOL ŞİŞELERİ ÇIKTI

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu’nda sürücüsü alkollü otomobil alt geçide düştü

Kaza nedeniyle alt geçit Zeytinburnu sahil istikameti bir süre trafiğe kapandı. Aracın çekilip belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan kaza yapan sürücünün alkollü olduğu ileri sürülürken, aracın içerisinde alkol şişeleri görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Zeytinburnu’nda sürücüsü alkollü otomobil alt geçide düştü

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