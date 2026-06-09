Zeytinburnu’nda uyuşturucu operasyonu: 60 bin sentetik hap ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu’nda uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Önceden yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı.

Operasyonda M.E.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

EVDEN KOCA REZERV: 60 BİN SENTETİK HAP

Adreste yapılan aramalarda, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, 60 bin adet sentetik ecza hap ile 1 kilo 110 gram çeşitli uyuşturucu maddeye el koydu.

Uyuşturucuların piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirildi.

SİLAH, MÜHİMMAT VE DUMAN BOMBASI

Aramalarda yalnızca uyuşturucu değil, çok sayıda silah ve mühimmat da bulundu. 6 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 65 fişek ve bir adet duman bombası ele geçirildi.

Ayrıca 14 şişe amonyak ve 2 hassas teraziye de el konuldu.

ŞÜPHELİ ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” ile “ruhsatsız silah bulundurma” suçlamalarıyla adli makamlara sevk edildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Yetkililer, olayla bağlantılı olabilecek diğer kişi ve adreslerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Operasyonun uyuşturucu şebekesine yönelik daha geniş bir soruşturmanın parçası olduğu değerlendiriliyor.