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Zeytinburnu’nda, yasak aşk cinayeti

Bir kadın yasak aşk yaşadığı adamı silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

İHA | 21.12.2019 - 19:22..
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İstanbul Zeytinburnu Merkez Efendi Mahallesi’nde bulunan bir sitede saat 16.00 sıralarında bir cinayet bir de intihar meydana geldi.

Site içerisindeki 20 katlı bir apartmanın 2’nci katında mali müşavirlik yapan Selahattin Beydaşlı (54) ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Bürgen Güneş (46) ofise geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle evli ve çocuklu Selahattin Beydaşlı’ya ait silahı alan Bürgen Güneş, Beydaşlı’nın önce göğsüne ardından da kafasına ateş etti. Ardından silahı kendi kafasına dayayan kadın aynı silahla intihar etti.

3 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

İki kişinin de öldüğü olay sırasında ofiste bulunan biri çalışan, biri iş görüşmesine gelen ve bir bilgisayar tamircisi ofisten çıkarak polis ekiplerine olayı ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri şahısların hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sırasında ofiste olan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin ofiste çalışmaları devam ediyor.

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