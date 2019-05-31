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Zeytinyağı tesisinde yangın

Üretim tesisinin bahçesinde, 'prina' olarak adlandırılan yağını çıkardıktan sonra ezilen zeytin artığının alev alması sonucu yangın çıktı.

DHA | 31.05.2019 - 22:19..
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Muğla'da Menteşe ilçesinin kırsal Paşapınarı Mahallesi'nde yangın meydana geldi.

Bir zeytinyağı üretim tesisinin bahçesinden dumanların yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. İtfaiye yangının tesise sıçramasını önlemeye çalışırken, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonucunda yangın söndürüldü.

500 BİN LİRALIK PRİNA YANDI

Olay yerinde yapılan incelemede 'prina' olarak adlandırılan yağını çıkardıktan sonra ezilen ve kurutulup kış aylarında yakacak olarak kullanılan zeytinlerin artığının alev aldığı belirlendi.

Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede yaklaşık 500 bin liralık prinanın yandığı öğrenildi.

Zeytinyağı tesisinde yangın

Zeytinyağı tesisinde yangın

Zeytinyağı tesisinde yangın

Zeytinyağı tesisinde yangın

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