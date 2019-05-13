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Ziftten kurtarılan köpek bakıma alındı

Zift birikintisine yapışan köpek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılırken, hayvan bakımevinde banyo yaptırılarak, bakıma alındı.

DHA | 13.05.2019 - 15:59..
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde boş arazide ağzı da zifte yapışmış köpeği görenler, durumu Körfez Belediyesi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpeği bulunduğu yerdeki ziftle birlikte aldı. Hareket edemeyen köpek, itfaiye müdürlüğü arkasındaki bahçeye getirildi. Belediye veterinerinin telefonla verdiği bilgiler doğrultusunda hareket eden görevliler, önce köpeğe zarar vermeden çevresindeki ziftleri aldı daha sonra mazot yardımı ile hayvanın yapışan kafası, ayakları ve kuyruğu ziftten temizlendi.

Ziftten kurtarılan köpek bakıma alındı

ILIK SU İLE BANYO YAPILDI

Köpek daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Geçici bakımevine getirildiğinde bitkin olan hayvan, veteriner hekim ve görevli personeller tarafından ılık suyla banyo yaptırıldı.

Ziftten kurtarılan köpek bakıma alındı

VİTAMİN TAKVİYESİ YAPILACAK

Üzerine yapışan ziftin çıkması için bir süre daha bakımevinde kalacak olan köpeğe vitamin takviyeleri yapılacak.
Zifte bulaşan köpeği tedavi eden Veteriner Hekim Koray Özgür, “Geçici Bakımevi Merkezimize gelen köpeğimizi muayene ettik. Köpeğimiz 2 yaşında erkek. Bize geldiğinde vücudunda yüksek miktarda petrol türevi maddeler bulaşmış bir şekilde geldi. Herhangi bir yarası yok ama bazı yerleri tahriş olmuş durumda. Şu anda üzerindeki zifti büyük ölçüde temizledik ve zararlı etkenlerden uzaklaştırmaya çalıştık. Gerekli tedavilerini yaptık, muhtemelen bir iki banyo daha geçirecek. Hayvan barınağımızda birkaç hafta içinde sağlığına kavuşacak. Daha sonra da aşılaması ve kısırlaştırılması yapılacak” dedi.

Ziftten kurtarılan köpek bakıma alındı

Ziftten kurtarılan köpek bakıma alındı

Ziftten kurtarılan köpek bakıma alındı

Ziftten kurtarılan köpek bakıma alındı

Ziftten kurtarılan köpek bakıma alındı

Ziftten kurtarılan köpek bakıma alındı

Ziftten kurtarılan köpek bakıma alındı




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