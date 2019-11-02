Zigana Dağı'nda vatandaşlar karla oynadı

Denizden bin 825 metre yükseklikte yer alan tünelin her iki ucunda da her dönem farklı yağışların olması nedeniyle reklamlara bile konu olan bin 702 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli'nde kar yağışı etkili oldu.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kısa sürede bölgede kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, yağış nedeniyle dik yamaçlardan kopan kayalar kara yolunda trafiği zaman zaman aksatıyor. Köstere mevkiinde dağdan kopan kaya kütleleri yolu tamamen kaplarken, yolda temizlik yapan Karayolları ekipleri gelinceye kadar, vatandaşlar bir araç geçecek kadar alandaki taşları yoldan atarak temizlik yaptı.

KAR TOPU VE HORON OYNADILAR

Yağışın ardından özellikle Trabzon’dan bölgeye çok sayıda vatandaş kar yağışını izlemek, kar topu ve horon oynamak için geldi. Zigana Tüneli'nin Gümüşhane tarafında bulunan Karayolları Bakımevi önündeki alanda toplanan vatandaşlar araçlarından açtıkları müziklerle horon oynadı, bol bol fotoğraf ve video çekti.

Zigana'da kar yağdı, vatandaşlar kar topu ve horon oynadı VİDEO

KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA MEYDANA GELDİ

Bazı sürücüler tünelden hızlı çıkınca kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarken, bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki su hendeğine düştü. Geçitte bulunan bir kamyon tarafından düştüğü su hendekten çekilerek çıkarılan otomobil daha sonra Gümüşhane istikametine doğru yoluna devam etti.

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Sabaha kadar devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.