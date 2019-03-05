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Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Tekirdağ'da hamallık yapan 33 yaşındaki Özkan D., 14 yaşındaki yüzde 53 zihinsel engelli B.Ö.'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

DHA | 05.03.2019 - 15:50..
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Hamallık yapan evli ve 3 çocuk babası Özkan D., parkta oyun oynayan yüzde 53 zihinsel engelli B.Ö. adlı erkek çocuğunun yanına giderek, bir süre sohbet etti. Çocuğu kandırıp, yakınlardaki bir metruk binaya götüren Özkan D., iddiaya göre burada cinsel istismarda bulunduktan sonra kaçtı.

PSİKOLOJİK DANIŞMAN EŞLİĞİNDE İFADE VERDİ

Eve giden B.Ö.'nün durumu anlattığı ailesi, polise giderek şikayette bulundu. Polis, psikolojik danışman eşliğinde B.Ö.'nün ifadesine başvurdu.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin Özkan D. olduğunu belirledi. Özkan D., polis tarafından ilçe merkezinde gezerken, yakalanarak gözaltına alındı.

Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

SPERM ÖRNEĞİ ALINDI

Mağdur ve Özkan D.'den alınan sperm örnekleri ile kıyafetlerden alınan deliller, kriminal incelenmeye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Bu sırada olayı öğrenip adliye önüne gelen Malkara Ülkü Ocakları üyesi bir grup, olaya tepki gösterdi, sloganlar attı. Sıkı güvenlik önlemi alan polis, grubu bölgeden uzaklaştırdı.

Mahkemeye çıkarılan Özkan D., çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanıp, cezaevine konuldu.

Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismardan tutuklandı



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