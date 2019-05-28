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Maltepe'de zihinsel engelli genç kıza taciz anları ortaya çıktı

Yüzde 90 zihinsel engelli genç kızı evinde cam kenarında müzik dinlediği sırada pencereye tırmanarak öpüp, cinsel tacizde bulunan şahıs cezaevine gönderildi.

İHA | 28.05.2019 - 10:15..
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Şüpheli E.Y., “cinsel saldırı” suçundan yakalandı.

O sapığın, zihinsel engelli kızı taciz ettiği görüntüler ortaya çıktı.

PENCEREDE DURAN ZİHİNSEL ENGELLİ KIZA CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Olay, Maltepe’de 26 Mayıs 2019 tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. Yüzde 90 zihinsel engelli H.N.Ç.(19) isimli genç kız, evinde camın önünde müzik dinliyordu. Bu sırada aracıyla evin önüne gelen E.Y.(40), pencereden dışarıya bakan mağdureye önce laf attı. Ardından genç kıza cinsel organının gösteren şahıs, daha sonra evin kömürlük kısmından tırmanarak genç kızı öperek tacizde bulundu.

Maltepe'de zihinsel engelli genç kıza taciz anları ortaya çıktı

TACİZ ANI KAMERADA

Şüpheli E.Y.’nin engelli genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahıs arabayla sokağa geliyor. Genç kıza el kol hareketi yapan şahıs bir ara cinsel organının kıza gösteriyor. Ardından şahıs pantolonunu düzelterek sokaktan ayrılıyor.

Maltepe'de zihinsel engelli genç kıza taciz



Maltepe'de zihinsel engelli genç kıza taciz anları ortaya çıktı

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU, KIZINI ÖPTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Olayın ardından zihinsel engelli genç kızın annesi G.Ç., polise başvurdu. Evin önüne tanımadığı bir şahsın geldiğini, camın kenarında bulunan kızını öptüğünü ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia ederek şikayetçi olduğunu söyledi.
Şikayet üzerine polis ekipleri şüpheli E.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri kamera görüntülerini inceleyen polisler, şüphelinin aracını ve yerini tespit etti. Ardından E.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Maltepe'de zihinsel engelli genç kıza taciz anları ortaya çıktı

‘CİNSEL SALDIRI’ SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen E.Y., “cinsel saldırı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheli E.Y. hakkında “kasten öldürme” den suç kaydı olduğu öğrenildi.

Maltepe'de zihinsel engelli genç kıza taciz anları ortaya çıktı

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