Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri semti Diclekent Bulvarı'nda bulunan bir sitenin önünde zihinsel engelli Emre Oruç'un üzerine sitesi yöneticisi, kapıcısı ve çevredeki esnaf tarafından kirli su döküldü.

ŞİDDET SANİYE SANİYE KAMERADA

Gözü dönmüş caniler, zihinsel engelli genci daha sonra paspas sapı ve tekmelerle darbetti. Yaşanan bu olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri izleyip çocuğunun darbedildiğini gören Emre Oruç'un babası Ahmet Oruç, neye uğradığını şaşırdı.

Zihinsel engelli gencin üzerine su döküp, dövdüler VİDEO

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Yaşanan olay karşısında şok geçirdiğini belirten acılı baba Oruç, "Daha önce de bu durum yaşanmıştı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Keşke olmasaydı, yapmasaydılar. Engelli vatandaşlarımıza daha duyarlı yaklaşmamız gerekiyor. Bu cahilliktir, şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunacağım." dedi.

YARDIM ETMEK YERİNE VİDEO ÇEKTİLER

Öte yandan, olay anında duruma müdahale etmeyip engelli gencin darbedilmesini cep telefonlarına kaydeden şahıslara, aile tepki gösterdi.