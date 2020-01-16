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Zihinsel engelli kadına tecavüzden 3 kişiye beraat kararı

Bağcılar'da yüzde 70 oranında zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla yargılanan 3 kişi, beraat etti.

DHA | 16.01.2020 - 12:11..
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İstanbul Bağcılar'da 30 Eylül 2018 tarihinde apartmanın 5. katında örtü silkeleyen zihinsel engelli 44 yaşındaki Ayşe M.'ye kapıyı açtırıp, cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Müslüm D.(28) ve Gökhan Ö.(28) tutuklandı.

Olay günü arkadaşlarının peşinden giden ancak daireyi bulamayan Yasin C. (25), serbest kaldı.

EN AZ 20 YIL İSTENİYORDU

Yapılan incelemelerde mağdurun iç çamaşırında, Müslüm D. ve Gökhan Ö.'nün DNA profiline rastlandı. İki şüpheli hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

YÜZDE 70 ZİHİNSEL ENGELLİ ÇIKTI

İddianamede, sanıkların arkadaşı olan Yasin C.(25) hakkında da nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüsten 8 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca iddianamede, Ayşe M.'nin yüzde 70 oranında orta derecede mental retardasyon rahatsızlığı bulunduğu ve IQ'sunun 43 olduğu kaydedildi.

'SANIKLAR ENGELLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDU'

İstanbul Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuksuz yargılanan sanıklar Müslüm D. ve Gökhan Ö.'nün fiilin gerçekleştiği sırada mağdurun zeka geriliğini bildiklerine dair dosyada delil olmadığını, bu konuyla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alındığını ve sanıkların bu durumu bilmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

'SUÇUN UNSURU OLUŞMADI'

Mütalaada, mağdur Ayşe M. ile sanıklar Müslüm D. ve Gökhan Ö.'nün cinsel birliktelik fiilini zorla gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluşmadığını gerekçe gösterilerek, Müslüm D. ve Gökhan Ö.'nün beraatleri talep edildi. Savcı, sanık Yasin C. İçin de suçun unsurları oluşmadığını ifade ederek beraatini istedi.

SAVCI, KONUT DOKUNULMAZLIĞINDAN DA BERAAT İSTEDİ

"Konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan da yargılanan Müslüm D. ve Gökhan Ö. hakkında ise savcı, mağdurun rızasıyla içeri girdiklerini ve mağdurun zeka geriliğini bilmelerinin mümkün olmayacağını dile getirerek sanıkların bu suçtan da beraatini istedi.

"MAĞDURUN DURUMUNU BİLMİYORDUM"

Müslüm D., son sözü sorulduğu sırada "Mağdurun durumunu bilmiyordum. Kendisini ilk kez o gün gördüm. Beraatimi istiyorum." dedi. Sanıklar Gökhan Ö. ve Yasin C. de beraatlerini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun unsurları oluşmadığından 3 sanığın da beraatine karar verdi.

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