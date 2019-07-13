1 Zihinsel engelli kızı taciz eden çiftçi tutuklandı İzmir'de hastalanınca ağabeyi tarafından hastaneye götürülen 24 yaşındaki zihinsel engelli genç kadının, 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

2 Tolga Sarıtaş sevgilisini gösterdi Ünlü oyuncu köşe bucak kaçırdığı sevgilisi Zeynep Mayruk ile olan fotoğrafını paylaşarak, aşkını ilan etmiş oldu.

3 Dalaman'da çıkan yangın söndürüldü Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıktıktan sonra Fethiye’ye sıçrayan orman yangını söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgeden geçilen fotoğraflar ise yürekleri sızlattı.

4 Nepal’de sel felaketi: 32 ölü, 17 kayıp, 12 yaralı Nepal'de etkili olan muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymasında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu, 12 kişi ise yaralandı.

5 Suriye sınırına askeri iş makinesi sevkiyatı devam ediyor Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine askeri iş makinesi sevkiyatı devam ediyor.

6 FSM Köprüsü'nün birinci etabı bu gece trafiğe açılıyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün birinci etabındaki üstyapı ve derz onarım çalışmaları, bu akşam tamamlanacak ve birinci etap bu gece trafiğe açılacak.