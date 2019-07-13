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Zihinsel engelli kızı taciz eden çiftçi tutuklandı

İzmir'de hastalanınca ağabeyi tarafından hastaneye götürülen 24 yaşındaki zihinsel engelli genç kadının, 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

DHA | 13.07.2019 - 20:45..
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İzmir'in Kiraz ilçesinde oturan yüzde 50 zihinsel engelli 24 yaşındaki S.Ş., çarşamba günü rahatsızlanınca, ağabeyi tarafından Kiraz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanedeki kontrolde S.Ş.'nin 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

PEDAGOG İFADESİNDE SÖYLEDİ

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine S.Ş.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. İfadede S.Ş.'nin, çiftçilik yapan 23 yaşındaki E.K.'nın cinsel istismarına uğradığını söylemesi üzerine jandarma harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese perşembe günü düzenlenen operasyonla E.K., gözaltına alındı.

Zihinsel engelli kızı taciz eden çiftçi tutuklandı

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı. S.Ş. ise devlet korumasına alındı.

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