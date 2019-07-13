Zihinsel engelli kızı taciz eden çiftçi tutuklandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde oturan yüzde 50 zihinsel engelli 24 yaşındaki S.Ş., çarşamba günü rahatsızlanınca, ağabeyi tarafından Kiraz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanedeki kontrolde S.Ş.'nin 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
PEDAGOG İFADESİNDE SÖYLEDİ
Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine S.Ş.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. İfadede S.Ş.'nin, çiftçilik yapan 23 yaşındaki E.K.'nın cinsel istismarına uğradığını söylemesi üzerine jandarma harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese perşembe günü düzenlenen operasyonla E.K., gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı. S.Ş. ise devlet korumasına alındı.