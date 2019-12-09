Zihinsel engelli kızı, tacizden lise öğrencileri kurtardı

Esenyurt'ta, Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan Gaziler Parkı'nda 9 yaşındaki H.A. adlı zihinsel engelli genç kız, bankta oturduğu sırada yanına gelen 52 yaşındaki G.T. tarafından taciz edildi.
GENÇ KIZI LİSE ÖĞRENCİLERİ KURTARDI
Genç kızın elle taciz edildiğini gören lise öğrencileri, G.T.'yi darbetmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, G.T.'yi lise öğrencilerinin elinden aldı.
ŞÜPHELİNİN BAŞINA 8 DİKİŞ ATILDI
Hastaneye kaldırılan G.T.'nin, başına 8 dikiş atıldığı öğrenildi. G.T., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.
Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.