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Zihinsel engelli kızı, tacizden lise öğrencileri kurtardı

Esenyurt'ta genç kızı taciz ettiği iddia edilen 52 yaşındaki G.T., lise öğrencileri tarafından darbedildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

DHA | 09.12.2019 - 17:50..
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Esenyurt'ta, Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan Gaziler Parkı'nda 9 yaşındaki H.A. adlı zihinsel engelli genç kız, bankta oturduğu sırada yanına gelen 52 yaşındaki G.T. tarafından taciz edildi.

GENÇ KIZI LİSE ÖĞRENCİLERİ KURTARDI

Genç kızın elle taciz edildiğini gören lise öğrencileri, G.T.'yi darbetmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, G.T.'yi lise öğrencilerinin elinden aldı.

ŞÜPHELİNİN BAŞINA 8 DİKİŞ ATILDI

Hastaneye kaldırılan G.T.'nin, başına 8 dikiş atıldığı öğrenildi. G.T., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

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