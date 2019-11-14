Kayseri’de 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde zihinsel engelli öğrencinin, öğretmenleri tarafından darbedilmesi tepki topladı.

Kayseri'de zihinsel engelli öğrenciye şiddet VİDEO

İKNA EDEMEDİLER

Zihinsel engelli bir öğrenci voleybol oynatılmadığı için küserek oturduğu yerden kalkmadı.

Öğretmenler ve görevliler, öğrenciyi ikna etmeye çalıştı ancak oyuna alınmadığı için küsen öğrenci bir türlü yerinden kalkmadı.





DALGA GEÇTİLER

Bir görevlinin cebinden çıkardığı sigara paketini göstererek, "Bir sorunun varsa şunu iç" demesi ise öğretmenler ve görevlilerin kahkaha atmasına neden oldu.

ÖĞRENCİSİNE KAFA ATTI

Bir öğretmenin ''Kalkıyor musun içeri?'' diye sormasının ardından bir başka öğretmen ise yerdeki öğrenciye tekme vurarak, ''Kalkıyor musun kalkmıyor musun?'' diye çıkıştı. Öğrenci ağlayarak, ''Beni oynatmıyorsunuz'' deyince, tekme atan öğretmen, ''Oynatmıyorum, hoca benim oynatmıyorum'' diyerek öğrenciye kafa attı.

Görevliler ve öğretmenler, kalkmayan öğrenciyi kollarından ve bacaklarından tutarak karga tulumba kaldırarak pencereden içeri aldı ve perdeyi kapattı.

OLAY HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cep telefonu ile olayı görüntüleyen vatandaş ise, "Dövüyorlar çocuğu, halen içeriden ses geliyor" diyerek videoyu sonlandırdı.

BAKANLIK OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Gelen tepkilerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı laya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Kayseri’de bir kuruluşumuzda engelli bir kardeşimize yönelik gerçekleşen kabul edilemez muamele bizleri derinden üzdü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, gözümüzden sakındığımız engellilerimize yönelik bu tip davranışları kabul etmemiz mümkün değil. Şiddet ve kötü muamele kimden ve nereden gelirse gelsin kabul edilemez. Tüm engelli kardeşlerimiz bizlere ‘Rabbimizin emanetidir’ bilinciyle bakanlık olarak hizmet veriyoruz. Bu bilinçten uzak personelin, engelli kardeşimize uyguladığı insanlık dışı tutumu asla tasvip etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.



KURUM MÜDÜRÜ VE PERSONEL AÇIĞA ALINDI

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi: “Kurum bakımımızda olan engelli kardeşimizin durumu çok şükür iyi, sağlık durumu ile ilgili gerekli tetkikleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca yaşanan bu olumsuz hadiseyi en kısa sürede atlatabilmesi için uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek sağlanıyor. Bakanlık olarak gerekli resmi işlem ve soruşturmayı başlattığımızı, söz konusu görüntüde yer alan personel ve kuruluş müdürünün derhal açığa alındığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”





