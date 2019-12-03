Zihninizi okuyan yapay zeka, hangi videoyu izlediğinizi buluyor

Son yıllarda hayatımıza giren yapay zeka teknolojileri, hemen hemen her alanda kullanılıyor. Ayrıca birçok şirket, yeni yapay zeka teknolojileri geliştirmek için oldukça yüksek paralar harcıyor.

Bu şirketlerden biri olan Rus robotik araştırma şirketi Neurobotics Lab mühendisleri, yapay zekanın zihinleri okumak için gerçekten eğitilebileceğini gösterdi ve kullanıcıların sadece beyin dalgalarına dayanarak hangi videoları izlediklerini tahmin eden bir yapay zeka geliştirdi.





VİDEODAKİ HER SAHNE FARKLI BEYİN DALGALARI OLUŞTURUYOR

Şirketten yapılan açıklamada, ''Farklı içeriğe sahip görsel sahnelerin, insan beynindeki dalgaları da değiştirdiğini gözlemledik. Böylece beyindeki EEG (elektroensefalogram) sinyallerini analiz ederek, videodaki sahneleri tahmin edebileceğimizi keşfettik.'' ifadeleri kullanıldı.

Araştırmacılar; yapay zekayı, video izleyen insanların beyin dalgalarının yanı sıra, farklı nesnelere ait videolar izleterek eğitti.





DENEMELER BAŞARILI OLDU

Araştırmacılar, geliştirdikleri yapay zekayı 234 kişi üzerinde denedi. Yapay zeka, farklı kategorideki videoları izleyen bu kişilerin 210 tanesinin, hangi videoyu izlediğini başarılı bir şekilde tespit etti.

ZİHİN OKUMADA EEG VE fMRI YÖNTEMLERİ

Yapay zekaya sahip zihin okuma teknolojileri üzerinde çalışan tek şirket, Neurobotics Lab değil. Geçmişte de bununla ilgili birçok çalışma yapıldı, ancak genellikle EEG yerine fMRI yöntemine odaklanıldı.

(fMRI: Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI), beyin aktivitesinde meydana gelen kan akışındaki küçük değişiklikleri ölçer. )

(EEG: Elektroensefalografi (EEG )ya da Beyin Çizgesi Yöntemi, beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesini ölçen yöntemdir. )



fMRI sinyalleri, beyin bölgeleri hakkında EEG'den çok daha ayrıntılı bilgiler içeriyor. Ancak bu yöntemi kullanabilmek için büyük kliniklerde bulunan pahalı ekipmanlara ihtiyaç var. Ayrıca bu yöntemle gerçek zamanlı veri analizi yapmak oldukça zor.

EEG yöntemi ise daha az güvenilir beyin sinyalleri sunuyor, ancak bu yöntemin uygulanması fMRI yöntemine göle daha kolay.

Neurobotics Lab, '' Geliştirdiğimiz sistem, felç sonrası rehabilitasyonda, bir kişinin bilişsel yeteneklerini yeniden kazanmak için beynini kullanması gerektiğinde, veya EEG arayüzü aracılığıyla zihinsel komutlar göndermesi gerektiğinde kullanılabilir.'' açıklamasını yaptı.

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