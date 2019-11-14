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Zimbabve’de 200 fil, kuraklık yüzünden öldü

Zimbabve'de etkili olan kuraklık nedeniyle en az 200 fil hayatını kaybetti.

İHA | 14.11.2019 - 07:09..
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Zimbabve Ulusal Parklar ve Yabani Hayat Yönetim Kurumu Sözcüsü Tinashe Farawo, Ekim ayından bu yana Hwange Ulusal Parkı’nda en az 200 filin öldüğünü açıkladı.

Zimbabve’de 200 fil, kuraklık yüzünden öldü

Zürafa, manda ve ceylanların da hayatını kaybettiğini dile getiren Farawo, yağışların etkili olmasıyla durumun normale dönebileceğini söyledi. Farawo, “Neredeyse bütün hayvanlar kuraklıktan etkilendi” dedi.

Zimbabve’de 200 fil, kuraklık yüzünden öldü

Yaban Hayatını Koruma Dairesi, kuraklık nedeniyle 600 fil, iki aslan sürüsü, bir yaban köpeği sürüsü, 50 bufalo, 40 zürafa ve 2 bin antilobun başka bölgelere nakledileceğini açıkladı.

Zimbabve’de 200 fil, kuraklık yüzünden öldü

Tahminen 85 bin filin yaşadığı Zimbabve, 2016-2019 yılları arasında Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne 101 fil ihraç etti.

Zimbabve’de 200 fil, kuraklık yüzünden öldü

Zimbabve’de 200 fil, kuraklık yüzünden öldü

Zimbabve’de 200 fil, kuraklık yüzünden öldü

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