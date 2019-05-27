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Zimbabve’de altın madeninde patlama: 8 ölü, 2 yaralı

Yasadışı kazılan altın madeninde patlama meydana geldi.

DHA | 27.05.2019 - 20:12..
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Zimbabve’nin başkenti Harare’nin kuzeyinde bulunan Mazowe bölgesindeki bir altın madeninde meydana geldi. Yerel medya, madenin yasadışı kazıldığını, meydana gelen patlamada ise 8 madencinin hayatını kaybettiğini; 2 madencinin ağır yaralandığını duyurdu.

İLETİŞİMSİZLİKTEN PATLADI

Yerel basın, patlamanın sebebinin ‘iletişim eksikliği’ olduğunu duyurdu. Madenin başka bir bölümünde yapılan kazıda, madencilerin patlayıcıları iletişim kurmadan ateşledikleri ve patlama sonucunda madenin diğer ucundaki madencilerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Zimbabve’de altın madeninde patlama: 8 ölü, 2 yaralı

Zimbabve’de altın madeninde patlama: 8 ölü, 2 yaralı

Zimbabve’de altın madeninde patlama: 8 ölü, 2 yaralı

Zimbabve’de altın madeninde patlama: 8 ölü, 2 yaralı

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