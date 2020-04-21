1 Zimbabve'deki malarya salgınında 152 kişi öldü Güney Afrika ülkesi Zimbabve'deki malarya salgınında, son dört ayda hayatını kaybedenlerin sayısı 152'ye yükseldi.

2 ABD’de koronaya karşı Hz. Muhammed’in hadisleri Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar hakkındaki hadisleri reklam panolarında yayınlandı.

3 Erdal Torunoğulları: Karius bize sıkıntı yarattı Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, geçtiğimiz gün sosyal medyadan bir canlı yayına katıldı. Torunoğlulları, Alman kaleci Loris Karius ile ilgili açıklamalarda bulundu.

4 Aslı Enver, Kerem Tunçeri'den ayrıldı 2020’nin ilk sürpriz aşkı olan Kerem Tunçeri ile Aslı Enver arasındaki beraberlik çabuk bitti.

5 İngiltere, Türkiye'den sevkiyatı garantilemeden açıkladı Türkiye'den 84 tonluk ekipman geleceğini açıklayan İngiliz hükümeti, sevkiyat gecikince eleştiri oklarının hedefi oldu.

6 ABD'de 5 yaşındaki kız çocuğu koronavirüsten öldü Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde, anne ile babası polis memuru ve itfaiyeci olan 5 yaşındaki bir kız çocuğu, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.