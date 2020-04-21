Zimbabve'deki malarya salgınında 152 kişi öldü

Zimbabve Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dünya koronavirüs ile mücadele ederken, ülkenin de malarya salgınıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.
Ülkede ocak ayından bu yana 170 bin 303 malarya vakası görüldüğü ifade edilirken, salgın nedeniyle 152 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
YAĞIŞLI DÖNEMDE ORTAYA ÇIKIYOR
Hükümetin salgına karşı önlemler aldığı belirtilerek, malarya belirtilerine rastlayanların hastanelere başvurması gerektiği ifade edildi.
Ülkede, sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde, sıklıkla malarya vakalarına rastlanıyor.