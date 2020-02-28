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Zimmete para geçirme soruşturmasında üç şüpheli adliyede

Yalova Belediyesi'nde, muhasebe kayıtlarında usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

AA | 28.02.2020 - 10:28..
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Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan R.E'nin muhasebe kayıtlarında yapılan usulsüz işlemlerinin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bu sırada kayıplara karışan R.E. Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilmiş ve soruşturma kapsamında ilgisi bulunduğu tespit edilen bir müteahhit tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

3 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan T.T, H.Ç. ve E.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yalova Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Zanlıların savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

Zimmete para geçirme soruşturmasında üç şüpheli adliyede

Zimmete para geçirme soruşturmasında üç şüpheli adliyede

Zimmete para geçirme soruşturmasında üç şüpheli adliyede

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