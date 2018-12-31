Zinav Gölü’nde eşsiz kış güzelliği

1 Rodrigues'e Çin'den talip var Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'ın 8 milyon euro teklif ettiği Rodrigues için Çin'den daha yüksek bir teklif geldi. Son kararı deneyimli oyuncu verecek.

2 Yokuştan kayan kamyonu tutmaya çalıştılar Yokuş aşağı kayan kamyonu durdurmaya çalışıyorlardı... Baba Tevfik Biter kazayı hafif yaralı atlatırken oğlu Güven Biter kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

3 İhracat ve ithalat rakamları açıklandı TÜİK'e göre ihracat, kasımda yüzde 9,4 artarak 15 milyar 529 milyon dolar, ithalat yüzde 21,3 azalışla 16 milyar 180 milyon dolar oldu.

4 Üniversitelerde 1 akademisyene 52 öğrenci düşüyor Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, üniversitelerde 52 öğrenciye 1 öğretim üyesinin düştüğünü söyledi.

5 Şırnak'ta kar nedeniyle 2 ilçede eğiteme ara verildi Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime bugün için bir gün ara verild. 2 ilçede toplam 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

6 Rusya’da gaz patlaması: 3 ölü Rusya’nın Ural bölgesinde çok katlı bir binada meydana meydana gelen gaz patlamasında; 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Binada bulunan 79 kişiden ise haber alınamıyor.