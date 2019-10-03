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Zincirlikuyu'da metrobüs yoğunluğu

Son iki haftadır metrobüs duraklarındaki yoğunluk ciddi bir boyuta ulaştı. Altunizade'nin ardından Zincirlikuyu'da da adım atacak yer kalmadı.

AA | 03.10.2019 - 10:54..
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Zincirlikuyu'da metrobüs yoğunluğu

İstanbul'da şu sıralar metrobüs çilesi yaşanıyor.

İBB yetkilileri her ne kadar ek otobüslerini sefere başlatsa da yoğunluk arttıkça artıyor.

ZİNCİRLİKUYU'DA YOĞUNLUK

Altunizade metrobüs istasyonunuda yaşanan yoğunluk, Zincirlikuyu metrobüs durağına sıçradı.

İşlerine ve okullarına gitmeye çalışan vatandaşlar, istasyona ulaşmakta zorlandı.

Zincirlikuyu'da metrobüs yoğunluğu

Zincirlikuyu'da metrobüs yoğunluğu ViDEO

ADIM ATACAK YER KALMADI

Metro ve metrobüs istasyonlarının bağlandığı noktalardan biri olan Zinicirlikuyu'da aşırı yoğunluk gerginliği de beraberinde getirdi. Durakta adım atacak yer neredeyse kalmadı.

Zincirlikuyu'da metrobüs yoğunluğu

Zincirlikuyu'da metrobüs yoğunluğu

Zincirlikuyu'da metrobüs yoğunluğu

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