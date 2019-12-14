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Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı hamlesi tartışılıyor

Devletten aldığı teşviklerle büyüyen Simit Sarayı, özel bankalardan aldığı kredileri ödeyemedi. Büyük zararın faturası millete ödenmek isteniyor.

Haber Merkezi | 14.12.2019 - 09:27..
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Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı hamlesi tartışılıyor

Ziraat Bankası, iflasa doğru sürüklenen Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini satın almak için Rekabet Kurulu'na başvurdu.

Devlet bankasının bu hamlesi, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Öyle ki; Simit Sarayı yurt dışına açıldığı ilk günden itibaren devletten aldığı teşviklerle dünyanın merkezi olarak gösterilen birçok şehirde mağazalar açtı.

500 MİLYON DOLAR KREDİ BORCU

Yüksek kiraları hesap edemeyen Simit Sarayı yönetimi, devletten aldığı teşviklerin yanı sıra, özel bankalara da 500 milyon dolar borçlandı.

Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı hamlesi tartışılıyor

BAY SİMİT'İN 15 MİLYON DOLARLIK ÖZEL JET

Bankalara olan borçlarını önemsemeyen Simit Sarayı'nın patronu Abdullah Kavukcu, yaklaşık 15 milyon dolara satın aldığı özel jetiyle ülke ülke geziyor ve yeni mağazalar açma planları yaptı.

Simit Sarayı, yalnızca devletten teşvik almıyordu.

Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı hamlesi tartışılıyor

SUUDİLERE HİSSE SATIŞI

Tarihler 2017 yılının temmuz ayını gösterirken Simit Sarayı'nın yüzde 10'u Suudi Fawaz Alhokair Grubu'na satıldı.

Simit Sarayı yönetimi henüz 2 yıl önce yapılan bu satıştan gelen parayı da borçlarına ödemedi.

KİRANIN YÜZDE 50'Sİ DEVLETTEN

Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı 2006 yılından bu yana Türk markalarını desteklemek için yurt dışında açtıkları mağazalara yüzde 50 kira desteği veriyor.

1 YILLIK KİRA 20 MİLYON LİRA

New York, Londra, Dubai gibi şehirlerde birçok mağazası bulunan Simit Sarayı'nın sadece Londra Leicester Square'daki mağazasının yıllık kirası 20 milyon lira. Bu rakamı bizzat patron Abdullah Kavukcu açıkladı.

Simit Sarayı'nın devletten aldığı teşviklere rağmen iflasa doğru sürüklenmesini ve şirketin devletin sırtına yük edilecek olmasını Sözcü yazarı Serpil Yılmaz 10 Aralık'ta "Patron da simit parasıyla geçinemiyor" başlıklı yazısıyla köşesine taşımıştı.

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Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı hamlesi tartışılıyor



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