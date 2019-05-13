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Sivas'ta zırhlı araç kazası: İki kişi yaralı

Özel bir firmaya ait zırhlı para nakil aracı kaza yaptı, aracın içerisinde ki 2 kişi yaralandı.

İHA | 13.05.2019 - 16:21..
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Sivas’ın Kangal ilçesinde kaza meydana geldi.

Kazada Divriği’den Kangal istikametine gitmekte olan B.A. yönetimindeki  zırhlı para nakil aracı Kangal ilçesine 18 kilometre kala yoldan çıkıp takla atarak şarampole düştü.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Araçta bulunan Araçta bulunan sürücü ve T.İ. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımı ile zırhlı araçtan güçlükle çıkartıldı. Uzun uğraşılar sonucu zırhlı araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslar ile kaldırıldıkları Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların tedavileri sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta zırhlı araç kazası: İki kişi yaralı

Sivas'ta zırhlı araç kazası: İki kişi yaralı

Sivas'ta zırhlı araç kazası: İki kişi yaralı

Sivas'ta zırhlı araç kazası: İki kişi yaralı

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