Sivas'ta zırhlı araç kazası: İki kişi yaralı

1 Çikolatanın gizli bir tarihi var Hepimizin zayıf noktası, tartışmasız dünyanın en sevilen lezzeti diyebiliriz. Yüzyıllardır devam eden bu çikolata aşkı, ilk olarak ne zaman başladı biliyor musunuz?

2 Beşiktaş'tan gönderilecek futbolcular Yeniden başkan seçilen Fikret Orman ve yönetimi, gelecek sezonun çalışmalarına başladı. 8 futbolcu kesin olarak takımdan ayrılacak.

3 Pulitzer Ödüllü kitaplardan seçkiler Ödüllü kitaplara karşı özel bir ilginiz varsa, bu seçkimiz sizin için! Listeyi tarayın bakalım, okumadığınız kalmış mı?

4 Halo etkisi nedir Halo etkis, birini ilk defa tanıyan, gören kişinin hayatında diğer bilgileri hakkında da çıkarımda bulunmasına denir.

5 Kosova’da gündem ayı Geçtiğimiz ay bir ayının 28 koyun ve kuzuyu telef etmesinin ardından, ayının her geçen gün şehre yakın mesafelerdeki insanların yaşam alanlarında görülmesi ayının öldürülmesini gündeme getirdi.

6 Akşener'den Bahçeli'ye: Yakında 'Sayın Öcalan' da dersin Meral Akşener'in Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri, büyük bir tartışmanın ilk kıvılcımı niteliğinde.