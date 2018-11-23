Bakan Selçuk, Habertürk televizyonunda katıldığı canlı yayında "Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir Projesi" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"TAM DA İHTİYACIMIZ OLAN PROJELER VAR"

Projeyi öğretmenlerin fikirlerini doğrudan alabilmek için hayata geçirdiklerini hatırlatan Selçuk, "81 ilin tamamından fikir geldi. Toplam 31 bin civarında yeni öneri var. Bunların 4 bin kadarı da çok somut ve kapsamlı projeler. Bizim tam da ihtiyacımız olan konularda projeler var." diye konuştu.

Ziya Selçuk: Öğretmenler MEB'e 31 bin proje önerdi

PROJELER NASIL ANALİZ EDİLİYOR

Selçuk, veri madenciliği metodolojisi ile Bakanlığa iletilen bütün proje önerilerinin analiz edildiğini aktardı.

Çeşitli parametrelerin dikkate alındığını ve bunlara göre alt başlıklar oluşturulduğunu dile getiren Selçuk, daha sonra projeler ile içinde geçen anahtar kelimelerin sınıflandırıldığını kaydetti.

Projelerin yazılım aracılığıyla anahtar kelimelere göre gruplandığı bilgisini veren Selçuk, "Böylece biz projeleri ilgili birime otomatik olarak gösterebilmiş, sevk edebilmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

"SANAL ORTAMDA PROJELERİ ÇALIŞACAĞIZ"

Öğretmenlerden gelen proje fikirlerinin sayısının giderek arttığını söyleyen Selçuk, "Öğretmenlerimizin bazılarına yüz yüze ulaşamasak da beraber sanal ortamda yeni projeler üzerinde çalışma fırsatımız olacak." açıklamasını yaptı.