Ziyaret etmek için binlerce sebep var: 1000 Adalar

Temiz bir ada bulmanın kolay olmadığı bir çağdayız. Bin Adalar kümesi, su üzerinde bir serüven için muhteşem bir deniz kaçamağı. ABD ve Kanada sınırındaki Saint Lawrence Nehri boyunca uzanan Bin Adalar zinciri, benzersiz flora ve faunalarıyla, UNESCO korumalı ünlü bir inziva noktası. Bir zamanlar korsanların devriye gezdiği sular, aynı zamanda da 150'den fazla yıldır güzide bir tatil rotası.

ADALAR GEZEGENİ

Kanada'nın Ontario Eyaleti ile Amerika'nın New York Eyaleti arasındaki sınır bölgesinde gözalabildiğine bir takımada zinciri var. Bir nevi ada gezegeni. Devasa bir platforma yayılan bu yeşilliğin arasında milli bir park olmazsa olmazdı. İki ülke, birbirine köprü ile bağlanıyor. Bin Adalar Köprüsü'nün altından geçerken bir ayağın Amerika’da diğerinin Kanada’da olması ayrıcalıklı bir deneyim. Uluslararası sular dedikleri bu olsa gerek. Adaların yüzde 60'ı Amerika’ya, 40'ı ise Kanada’ya ait. En büyüğü ise 124 kilometrekarelik alanı ile Wolfe adası.





İki ülkeyi bağlayan Bin Adalar Köprüsü.

Toronto'da araba kiralayıp, 1200 km'lik bir rota üzerinde direksiyon salla. Seni iki ülke arasında bir deniz seferine götüreceğim. Kanada- Montreal arasında seyahat edeceklerin de üç saatini ayırıp bu doğa harikasını ziyaret etmelerini öneririm.





SAATLİK TURLAR VAR: SEÇ BEĞEN AL

Bin Adalar’a gitmek için Gananoque kasabasına gelip hemen sahildeki gişeden bilet alıyorsun. Şimdi, önünde saatleri değişkenlik gösteren farklı turlar var. Turları saatlere göre ayarlamışlar; 1 saatlik, 2,5 saatlik ve 5 saatlik. ''Yok ben gittim mi yatıp, uyuyacağım'' diyorsan da ertesi gün için dönüş bileti al. Aldığın bileti çıkışta tekrar gösteriyorsun, Türkiye'deki gibi. Üzerinde sadece tek bir villa ve birkaç ağaç olan minicik bir adada kafa dinleme fikrini seveceksin.





TEK BİR KUŞUN KONDUĞU ADALARDAN, YERLEŞİMLERE...

Tekneler aynı zamanda yemekli turlar da yapıyor. O saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacaksın bile; çünkü manzara, evler ve doğa arasında kayboluveriyorsun. Sadece bir kuşun konduğu kaya parçalarından, dev şatoların, plajların olduğu adalara kadar tam bin 864 seçeneğin var.





Buzul çağındaki kırılmalar sonucu oluşan adaların bir kısmı sadece kayalık şeklinde olup, yüzde 70'inde yerleşim söz konusu. Adalar arasındaki tur esnasında sürekli iki ülke arasında giriş çıkış yapıyorsun. Bin Adalar turundan sonra, Gananoque kasabasını da gezmeyi ihmal etmeyin.





Bu bölge ilk olarak Amerikalı zenginler tarafından tatil yeri olarak kullanılmaya başlanmış. Bugün binlerce kişi adaları ziyaret etmek için sıraya giriyor. Yine kıyıda jet-ski, su kayağı ve muz gibi su sporları aktiviteleri ile eğlenenler var. Herkes kendi kafasına yatanı yapıyor: İster yüz, ister güneşlen, istersen aktivite yap.





MİLLİ PARKTA GEZ

Kanada'nın en küçük milli parklarından biri olan ''Bin Adaları Milli Parkı'' 1914 yılında kuruldu ve bugün 19 adaya yayılıyor. Bu adalar üzerinde motorlu bir tekneyle ulaşamayacağın yer yok. Dalgalı yürüyüş parkurlarının yanı sıra nadir kaplumbağa türlerini ve kuş yaşamını da görebileceğin Milli Park aynı zamanda bir göçebe yuvası. Fotoğraf makinan yanında olsun. Boldt Kalesi'nin önünden geçerken kendini Harry Potter setinde hissedeceksin. Buradaki her yapı kendince bir lüks: Bağını, bahçesini, kalesini, otelini... ne varsa gez, gör derim.





BOLDT ŞATOSU'NUN AŞK HİKAYESİ

Bin Adalar'ın en güzel rotası Heart Adası'nı ve üzerindeki Boldt Şatosu'nu görmek için 5 saatlik tura katılıp yaklaşık 2,5 saatlik yol yapman şart. Bu arada, bu adanın özel bir aşk hikayesi var: Kısaca anlatayım...





New York'ta oteller zincirine sahip milyarder George Boldt Bin Adalar'dan birini satın alıyor. Eşi için adanın üzerinde bir şato yaptırmak istiyor ve inşaata başlanıyor.120 odalı, 6 katlı dev bir kaleden bahsediyoruz.George Boldt işi abartıp yan adayı da satın alıyor, orada da çeşitli inşaatlar başlatıyor. Bu sefer annesi için lüks bir ev, tenis kortları, havuzlar derken... Ortaya çıkan kompleksi sen düşün. Tabii eşi beklenmedik şekilde ölünce Boldt yaptırdığı o adaya bir daha ayak basmıyor.

Şatonun ihtiyaşımı birçok adadan fark ediliyor. Oraya gitmek isteyeceğine eminim.





TEKNE GEZİSİ YAP

Toronto ya da Montreal'den sadece birkaç saat uzaklıktaki bu büyüleyici doğayı tekneyle gezmek ayrı bir keyif. Saraylar ve Palisades Cruise turu; Sizi 1000 Adalar Uluslararası Köprüsü'nün altına, efsanevi Boldt Kalesi'ne ve Millionaire's Row olarak bilinen efsanevi manzaralara götürecek muhteşem bir gezi. Hangi tekneye bineceğin önemli değil, hangi adaya gitmek istediğini biliyorsan, mürettebata söylediğinden emin ol.

SUDAKİ BİR KATEDRALİ ZİYARET ET

Şimdi bir ada seçtin ve teknenden ayrıldığına göre, keşif vakti geldi! Plajlar, yüzme noktaları, yerel bir köy ve doğa yürüyüşü vazgeçilmezlerin.Yerel ada kültürünü gözlemlemek için harcadığın zamandan sonra, bir plaja git ve gölgede dinlenmeden önce berrak sulara dal.

SÜRPRİZ: HELİKOPTER TURU

30 dakikalık helikopter turunda, Ontario'daki Bin Adaların güzelliğini, romantizmini ve ihtişamını görmelisin. Bir ömür boyu sürecek bu yolculukta, inişe iniş heyecanını hissedeceksin. Burada, yaklaşık 20 bin kişi yalnızca 11 adada yaşıyor, diğerleri ıssız, özel mülkiyete sahip veya kısıtlı bir doğa koruma alanı. Adalar bir şnorkel cennet: dalış serbest!