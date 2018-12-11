Ziyaretine gelen arkadaşları cesediyle karşılaştı

Çorum’un İskilip ilçesinde Hitit Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler, dün akşam arkadaşları olan U.D.’yi Tabakhane Mahallesi'nde kaldığı evde ziyarete gitti.

U.D.’nin kapıyı açmaması üzerine öğrenciler arkadaşlarının evde olmadığını düşünerek apartmandan ayrıldı. Ancak bugün U.D.’den haber alamayan öğrenciler akşam saatlerinde tekrar eve geldi.

Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu VİDEO



OTOPSİ İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Kapıyı zorla açan öğrenciler, iddialara göre U.D’yi asılı şekilde bulunca polise haber verdi. Sağlık görevlileri ve polisin yaptığı incelemede, genç üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından U.D.’nin cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.