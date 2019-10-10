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ZMA'lar Münbiç'e doğru yola çıktı

Kilis’ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine, zırhlı muharebe aracı sevkiyatı yapıldı.

İHA | 10.10.2019 - 17:25..
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ZMA'lar Münbiç'e doğru yola çıktı

Fırat'ın doğusuna giren Türk askerinin sıradaki hedefi Münbiç...

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de güvenli bölgenin oluşturulması adına operasyonlarını yürüten güvenlik güçleri, bir sonraki adımını da belirlemiş oldu.

Hatay’dan yola çıkan zırhlı muharebe aracı ZMA’lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’e geldi.

MÜNBİÇ'E GİDİYORLAR

Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırlara yüklenen ZMA’lar, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti. Araçlar, Suriye’nin Münbiç bölgesine hareket edecek.

ZMA'lar Münbiç'e doğru yola çıktı VİDEO

SINIR HATTI YOĞUN

Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği belirtildi.

ZMA'lar Münbiç'e doğru yola çıktı

ZMA'lar Münbiç'e doğru yola çıktı

ZMA'lar Münbiç'e doğru yola çıktı

ZMA'lar Münbiç'e doğru yola çıktı

ZMA'lar Münbiç'e doğru yola çıktı

ZMA'lar Münbiç'e doğru yola çıktı

ZMA'lar Münbiç'e doğru yola çıktı

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