Zona nedir

Su çiçeği enfeksiyonunun ardından etken virüs kişinin sinir sistemine yerleşerek, uzun yıllar inaktif şekilde bulunabilir.

Virüsün bireyin vücut bağışıklık sisteminde zayıflık olduğu zamanlarda ise zona olarak yeniden harekete geçmesi görülebilir.

Ancak çoğunlukla virüs aktif hale geçmez, zona hastalığı ya da başka soruna sebebiyet vermez. Fakat bazı bireylerde birden fazla kez zona hastalığı görülebilir.

ZONA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Zona hastalığı belirtileri; çoğunlukla döküntülerin bulunacağı bölgede yanma, karıncalanma, batma veya kaşıntı ile başlar. Bazen bu bulgular çok şiddetli yaşanabilir ve kişiler dayanılmaz bir ağrı hissettiklerini belirtirler.

Etkilenen bölgede kırmızı, yama şeklinde bir kızarıklık tipiktir.

Bu başlangıç belirtilerinden 1-5 gün sürer ve ardından döküntüler ortaya çıkar.

Bunlar içi sıvı dolu kabarcık kümelerine şekline dönüşür. Az rastlanan durumlarda ise karakteristik zona döküntüleri belirmez.

Döküntüler suçiçeği ile benzerdir; ancak suçiçeğinde olduğu gibi tüm vücutta meydana gelmez.

Zona hastalığında döküntüler yalnızca yüz, kalça, sırt, boyun yada gövde gibi sadece tek bir alanda sınırlıdır.

Optik zona olarak bilinen ve gözde görülebilen enfeksiyon ise ağrılı göz iltihabına sebep olarak, geçici veya kalıcı görme kaybına neden olabilmektedir.

ZONA HASTALIĞININ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Hastalığın kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, belirtileri sınırlandırmak ve ilerlemesini durdurmak için ilaç tedavisi uygulanır.

Zona hastalığı tedavisi için doktorunuz, varisella zoster virüsüne karşı etkili antiviral bazı ilaçları reçete edebilir.

Ağrı, yanma, batma gibi belirtiler için de ağrı kesici haplar, kremler ve losyonlar önerilir.