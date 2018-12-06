taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3723
Euro
6.0973
Altın
1236.74
Borsa
92542.66
Gram Altın
214.173

Zonguldak Belediyesi lokantalara denetleme yaptı

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, lokanta, restoran ve kafeleri denetledi. Hijyen kurallarına uymayan iş yerlerine ceza kesildi.

İHA | 06.12.2018 - 12:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı için kent merkezinde faaliyet gösteren kafeterya, lokanta ve kafeleri denetleyerek, iş yerlerinin imalathane, depo, mutfak, dolap ve reyonlarında inceleme yaptı.

RUHSAT KONTROLLERİ YAPILDI

Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu öncülüğünde ekipler tarafından yapılan denetimlerde ruhsat kontrolü, kullanılan gıdaların uygunluğu, iş yerleri ile üretim yapılan yerlerinin temizliği, mutfakta görev yapan personelin kıyafetlerine ve temizliğine bakan ekipler, usule uygun olmayan ve eksikliği bulunan iş yerlerine gerekli uyarılarda bulundu.

Zonguldak Belediyesi lokantalara denetleme yaptı

Vatandaşın sağlığını olumsuz etkileyecek durumlara karşı asla taviz verilmeyeceğini ifade eden Zabıta Amiri Köseoğlu, 2018 yılında da denetimlerin periyodik aralıklarla yapıldığını ve yapılmaya da devam edeceği belirtti.
Yapılan denetimlerin sonunda hijyen kurallarına olmayan bir iş yerine 259 TL idari para cezası kesildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Danıştay Savcısı: TSK'da başını örtmek laiklik ilkesine aykırı

Danıştay Savcısı: TSK'da başını örtmek laiklik ilkesine aykırı

384
AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller

AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller

110
Danıştay mütalaası akıllara Süleyman amcayı getirdi

Danıştay mütalaası akıllara Süleyman amcayı getirdi

86
AK Parti'nin Ağrı adayı: Savcı Sayan

AK Parti'nin Ağrı adayı: Savcı Sayan

142
Danıştay TSK'da başörtüsü serbestisine devam dedi

Danıştay TSK'da başörtüsü serbestisine devam dedi

142
Asgari ücret görüşmelerinde taraflar masaya oturuyor

Asgari ücret görüşmelerinde taraflar masaya oturuyor

403
HDP’li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı

HDP’li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı

125
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir