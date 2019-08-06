Zonguldak fındık fabrikası alev topuna döndü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yangın meydana geldi.

Fındık fabrikasında meydana gelen yangında yeni sezon öncesi hazırlık çalışmaları yapıldığı sırada kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yangına yol açtı.

Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın her tarafını sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ YETERSİZ KALDI

Yangın sırasında içeride bulunan çalışanlar ise kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangını söndürmede yeterli gelmeyince Ereğli, Akçakoca, Düzce ve Yığılca ilçelerinden takviye itfaiye ekipleri geldi.

Yaklaşık 15 araç ile müdahale edilen yangın 3 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Alaplı ilçesinde uzun yıllardır fındık kırma hizmeti veren fabrikada yaklaşık 35 işçi çalışırken, sezonda bu sayının 150’ye çıktığı belirtildi.

Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan ile Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin yangın sırasında fabrikaya gelerek çalışmaları bizzat takip etti.

Savcılık çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.









