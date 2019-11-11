Zonguldak maden ocağında göçük: 3 yaralı

Zonguldak'ta, Türkiye Taş Körünü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında göçük oluştu.

3 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Yerin 560 metre altında üretim yapan maden işçilerinin, tavan göçmesi sonucu kömür ve taş yığınlarının altında kaldığı belirtildi. Göçükte yaralanan maden işçileri Muharem Kasım (27), Bayram Özdemir(40), Abdullah Okut (19), çalışma arkadaşları tarafından kurtarıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralı maden işçileri, sağlık ekiplerinin ocak önündeki ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.