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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA | 17.06.2019 - 10:29..
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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, 4 gün önce Zonguldak merkezli Eskişehir, Elazığ, Kütahya, Muğla, Amasya ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3'ü aktif asker, 3'ü ihraç asker, aralarında aktif görev yapan 2 öğretmen, 1 mühendis ve 1 ihraç öğretmen olmak üzere mahrem imam olduğu iddia edilen şüphelilerden 10 kişi gözaltına alınmıştı.

10 ZANLI ADLİYEDE

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 zanlı, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

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