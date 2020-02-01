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Zonguldak Valisi: Allah bize akıl fikir versin

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşılırken, valinin açıklaması dikkat çekti.

AA | 01.02.2020 - 03:16..
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Bölüm Mahallesi'nde O.A'ya ait olduğu ileri sürülen maden ocağında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları gün boyu devam etti.

AFAD, itfaiye ekipleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, 20 saat süren çalışmalar sonucu işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ın cansız bedenlerine ulaştı.

Göçükten çıkarılan Kalaycıoğlu'nun cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zonguldak Valisi: Allah bize akıl fikir versin

MADEN OCAĞI, GEÇEN YIL MÜHÜRLENMİŞ

Ovaz'ın cenazesinin çıkarılması için ocağa giren 10 kişilik takviye tahlisiye ekibinin çalışmaları sürüyor.

Bu arada, ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağının, geçen yıl mühürlediği anlaşıldı.

Göçüğün ardından maden ocağının işletmecisi olduğu iddia edilen O.A, gözaltına alındı.

Zonguldak Valisi: Allah bize akıl fikir versin

"ALLAH BİZE AKIL FİKİR VERSİN"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocağın daha önceden ruhsatlı, izinli çalışan bir yer olduğunu, bir süre sonra kapatıldığını belirterek, kaçak çalışma yapıldığı için tekrar mühürlendiğini söyledi.

Ocağın, çalışılmaması gereken bir yer olduğuna dikkati çeken Bektaş, şöyle konuştu:

"Bu arkadaşlar burada çalışmaya niyetlenmişler. Orada bir kaza oluyor. Aşağıya inmeye çalıştıkları aracın kancası çıkıyor ve o araç ocağı yıkarak aşağıya iniyor. 3 kişiden birisi geri çıkıyor. TTK tahlisiye ekibi, neredeyse ocağı yeni baştan yaparak, yıkıntıları temizleyerek gittiler."

Vali Bektaş, bu tür olayların tekrar etmemesi temennisinde bulunarak, "Allah benzerlerinden saklasın. Allah bize de biraz daha akıl fikir versin. Biraz daha iş güvenliği kurallarını dikkate alarak, çalışmayı nasip etsin." dedi.

Zonguldak Valisi: Allah bize akıl fikir versin

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