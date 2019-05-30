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Zonguldak’da dinozorlar çağından kalma fosillere rastlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yapılan arazi araştırmaları sırasında dinazorlar çağından kalma, içinde deniz kestaneleri fosillerinin de yer aldığı çok sayıda fosil bulundu.

İHA | 30.05.2019 - 11:15..
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Fosilleri incelemek üzere davet edilen Tarih Öğretmeni ve Araştırmacısı Burhan Akbaş, bölgede görülen fosillerin, yöredeki regresyon ve transgresyonlar ile orojenik hareketlere ışık tutacağını belirtti.

Türkiye'nin bugünkü şeklini alana kadar çeşitli jeolojik dönemlerden geçtiğini ifade eden Akbaş, Zonguldak ve havzasını içine alan bölgenin Paleozoik dönemde, yani günümüzden 600 milyon yıl önce oluşmaya başladığını söyledi.

Akbaş, Karadeniz Ereğli ve çevresinin de Kambriyen döneminde günümüzden 400 milyon yıl önce regrasyon ve transgresyonlara maruz kaldığını, yine bu dönemde yörenin kaledonienorejenezinin etkisi altında olduğunu belirtti. Tüm bu oluşumlar sırasında Alaplı’yı da içine alan bölgenin, su basması ve çekilmesi gibi etkilere maruz kaldığını ve bu dönemlerin de 50-60 milyon yıllar gibi süreleri içerdiğini anlatan Burhan Akbaş, bu yükselme ve çekilmeler nedeniyle denizden kilometrelerce içeride ve yüzlerce metre yükseklikte bu fosillere rastlanabildiğini belirtti.

Zonguldak’da dinozorlar çağından kalma fosillere rastlandı

DENİZDEN 400 METRE YÜKSEKLİKTE BULUNDU

Akbaş, deniz kestanesi bulunduğu bilgisi üzerine söz konusu alanı incelediğinde, zemin ve kayaç özelliklerinin yaklaşık 700-800 metrekare alanda benzer özellikler gösterdiğini, ancak çevrede yaptığı incelemelerde çok farklı deniz canlılarına ait fosiller bulduğunu belirtti. Denizden yaklaşık 400 metre yükseklikte ve 2 kilometre uzaklıkta bulunan alanı gezen Burhan Akbaş, Paleozoik dönemin başlıca canlı türünün deniz canlıları olduğunu, özellikle de Permokarbonifer dönemde deniz kestanelerinin çoğaldığının bilindiğini belirtti.

Zonguldak’da dinozorlar çağından kalma fosillere rastlandı

135 MİLYON YIL ÖNCE YAŞADILAR

Buldukları fosil alanının genel olarak kireçli kalkerli bir yapıda olduğunu söyleyen Akbaş, bunun da kendisine bu fosillerin tarihlemesi olarak Kretase dönemini çağrıştırdığını ifade etti. Bu dönemin Tebeşir Çağı olarak da adlandırıldığını, dinazorların altın çağı ve yok oldukları dönem olarak da anıldığını belirten Burhan Akbaş, Kretase döneminin günümüzden 135 milyon yıl önce yaşandığını belirtti. Akbaş, buldukları fosillerin daha karbonik ve kristalize mahiyette olması nedeniyle, Permokarbonifer dönemin sonlarından kalmış olabileceğini belirtti.

Burhan Akbaş, kendisinin tarih öğretmeni olduğunu, ancak Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenim görürken meşhur Coğrafya Profesörü İbrahim Atalay’ın derslerini aldığını, bu konunun uzmanı jeologların bir an önce bu alanı incelemelerinin ve acilen koruma altına alınmasının önemli olduğunu belirtti.

Zonguldak’da dinozorlar çağından kalma fosillere rastlandı

Zonguldak’da dinozorlar çağından kalma fosillere rastlandı

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