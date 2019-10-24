Zonguldak'da küçük kıza ahırda cinsel istismar

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyünde, bir süredir dedesi ve babaannesi ile birlikte yaşayan 8 yaşındaki C.K.'yi, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada yanına gelen komşusu S.K., "Benimle gelirsen telefonumla oynayabilirsin" diyerek, ahıra götürdü.

AHIRDA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

S.K., iddiaya göre küçük kıza ahırda cinsel istismarda bulundu. Çığlık atarak dışarı çıkan C.K., eve gitti. Olaydan iki gün sonra C.K.'nin dışarı çıkmak istememesi nedeniyle babaannesi, durumundan şüphelendi. Küçük kızın başından geçenleri anlattığı babaannesi, şikayetçi oldu.

SAPIK TUTUKLANDI

İfadesi alınan C.K., S.K.'nin telefonla oynaması karşılığında ahıra götürdüğünü ve kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Jandarma ekipleri şüpheli S.K.'yi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen S.K., tanık ifadeleri ve toplanan deliller nedeniyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamenin ardından S.K. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin ardından tutuklu sanık S.K., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.