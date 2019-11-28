Zonguldak'ta okul servisi yandı

Ereğli ilçesine bağlı Ketenciler köyü'ünde, Ereğli Endüstri Meslek Lisesinde eğitim gören öğrencileri akşam Ketenciler ve Kızılca köylerine götüren servis minibüsünde yangın çıktı.

Seyir halinde yanmaya başlayan Ramazan Yener idaresindeki minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

SON ANDA KURTULDULAR

Durumu fark eden sürücü, aracı durdurup 9 öğrenciyi minibüsten indirdi. Yaklaşık 10 dakikada alev topuna dönen minibüse olay yerine gelen Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Büyük bir korku ve panik yaşayan öğrenciler ise yangın yerine gelen aileleri tarafından alınarak evlerine götürüldü. Jandarma ve itfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken, savcılık soruşturma başlattı.