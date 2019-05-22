taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1006
Euro
6.8136
Altın
1274.15
Borsa
84032.54
Gram Altın
249.891

Zonguldak'ın merkezine giren arılar kepenk kapattırdı

Zonguldak Alaplı ilçesinde çok sayıda arıyı fark eden vatandaşlar dükkanlarının ve evlerinin camlarını kapattı.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 16:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak Alaplı ilçesinde kovandan kaçtığı tahmin edilen çok sayıda arı, şehir merkezinin işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'ne geldi. Arıları fark eden vatandaşlar, dükkanlarının ve evlerinin camlarını kapattı.

Alaplı Hükümet Caddesi üzerindeki bir kırtasiye dükkanının kepengine oğul atan arılar, amatör arıcılık yapan bir esnaf tarafından kutuya alınarak toplandı. Bu arada bazı vatandaşların arılar nedeniyle tedirgin olduğu görülürken, bazıları da cep telefonuyla görüntü çekti.

Zonguldak'ın merkezine giren arılar kepenk kapattırdı

DÜKKANIN KEPENGİNE OĞUL ATTILAR

Cadde de esnaflık yapan Tuncay Yüksek, yaklaşık 1 saat önce arıların oğul attığını belirterek, "Kendimde arıcılık işiyle ilgileniyorum. Sabah dükkanın önünde esnaf arkadaşlarla otururken bir baktık arılar karşımızdaki dükkanın kepengine oğul atmış. Bizde biraz erken davranalım dedik. Arıcılık kıyafetimi giydim ve oğlu alarak kutuya koydum. İçinde ana arı var mı yok mu bilmiyorum ama inşallah vardır." dedi.

Zonguldak'ın merkezine giren arılar kepenk kapattırdı

BUNLARIN ZARARI OLMAZ

Arıların hiç kimseye zararı olmadığını ifade eden Yüksek, "Mevsimi olduğundan onlar neslini çoğaltmak istiyor. Yuva aramak için uçuyorlar. Bazı zamanlar şehir merkezine geldiklerine çoğu kez tanıklık ediyoruz. Arı oğulu, arıların çoğalması ile birlikte ve kovan içinde iki ana arının varlığı baş gösterdiği zaman içlerinden bir tanesi kovanı terk ederek gider. Bu şekilde terk edip giden arı işte bizim arı oğlu olarak tabir ettiğimiz durum oluyor. Arının oğul vermesi arıcılık faaliyetlerinin en yoğun olduğu zamanlarda olur. Genel olarak ülkemizde nisan-mayıs ve haziran ayları içinde olmaktadır. Bu aylarda uyanık olalım ki çıkan arı oğullarını kaçırmayalım. Bunların hiç kimseye zararı olmaz.” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BMW'nin Mercedes'e gönderme yaptığı reklam

BMW'nin Mercedes'e gönderme yaptığı reklam

146
Yeni yasa çıkınca askerler terhis olacak

Yeni yasa çıkınca askerler terhis olacak

154
Davutoğlu: Konuşmaktan korkmayın

Davutoğlu: Konuşmaktan korkmayın

420
Ekrem İmamoğlu, belediyedeki araçları şikayet etti

Ekrem İmamoğlu, belediyedeki araçları şikayet etti

930
Domalan mantarının kilosu 80 lira

Domalan mantarının kilosu 80 lira

240
ABD'den Türkiye'ye S-400'lerin iptali için süre

ABD'den Türkiye'ye S-400'lerin iptali için süre

626
Gaziantep'te ve İstanbul'da art arda intiharlar

Gaziantep'te ve İstanbul'da art arda intiharlar

630
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir