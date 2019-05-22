Zonguldak'ın merkezine giren arılar kepenk kapattırdı

Zonguldak Alaplı ilçesinde kovandan kaçtığı tahmin edilen çok sayıda arı, şehir merkezinin işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'ne geldi. Arıları fark eden vatandaşlar, dükkanlarının ve evlerinin camlarını kapattı.

Alaplı Hükümet Caddesi üzerindeki bir kırtasiye dükkanının kepengine oğul atan arılar, amatör arıcılık yapan bir esnaf tarafından kutuya alınarak toplandı. Bu arada bazı vatandaşların arılar nedeniyle tedirgin olduğu görülürken, bazıları da cep telefonuyla görüntü çekti.

DÜKKANIN KEPENGİNE OĞUL ATTILAR

Cadde de esnaflık yapan Tuncay Yüksek, yaklaşık 1 saat önce arıların oğul attığını belirterek, "Kendimde arıcılık işiyle ilgileniyorum. Sabah dükkanın önünde esnaf arkadaşlarla otururken bir baktık arılar karşımızdaki dükkanın kepengine oğul atmış. Bizde biraz erken davranalım dedik. Arıcılık kıyafetimi giydim ve oğlu alarak kutuya koydum. İçinde ana arı var mı yok mu bilmiyorum ama inşallah vardır." dedi.

BUNLARIN ZARARI OLMAZ

Arıların hiç kimseye zararı olmadığını ifade eden Yüksek, "Mevsimi olduğundan onlar neslini çoğaltmak istiyor. Yuva aramak için uçuyorlar. Bazı zamanlar şehir merkezine geldiklerine çoğu kez tanıklık ediyoruz. Arı oğulu, arıların çoğalması ile birlikte ve kovan içinde iki ana arının varlığı baş gösterdiği zaman içlerinden bir tanesi kovanı terk ederek gider. Bu şekilde terk edip giden arı işte bizim arı oğlu olarak tabir ettiğimiz durum oluyor. Arının oğul vermesi arıcılık faaliyetlerinin en yoğun olduğu zamanlarda olur. Genel olarak ülkemizde nisan-mayıs ve haziran ayları içinde olmaktadır. Bu aylarda uyanık olalım ki çıkan arı oğullarını kaçırmayalım. Bunların hiç kimseye zararı olmaz.” dedi.