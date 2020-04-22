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Zonguldaklı esnaf yıkamadığı parayı kasaya koymuyor

Hakan Oğuz Durukan, müşterilerini virüsten korumak amacıyla günde 10 bin lira değerindeki bozuk ve kağıt parayı çamaşır suyu ve deterjanla yıkayarak dezenfekte ediyor.

İHA |
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Zonguldaklı esnaf yıkamadığı parayı kasaya koymuyor

Zonguldak'ın Yağcılar Mahallesi'nde 20 yıldır esnaflık yapan 45 yaşındaki Hakan Oğuz Durukan, korona nedeniyle kendi imkanları ile önlem almaya başladı.

PARALARI ÇAMAŞIR SUYU İLE YIKIYOR

Durukan, müşterilerinin verdiği bozuk para ve kağıt paraları çamaşır suyu, deterjanlarla yıkayarak, kurutup kasasına koyuyor. Hiç bir yıkanmayan parayı müşterilerine vermeyen Hakan Oğuz Durukan bu sayede vatandaşları da virüsten korumaya çalışıyor.

Zonguldaklı esnaf yıkamadığı parayı kasaya koymuyor

Öte yandan esnaf Durukan, kasa bölümünü de şeffaf naylonla çevirirken, dükkanını dezenfektanlarla korumaya çalışıyor. İlginç esnafın yapmış olduğu bu uygulama ise vatandaşlar tarafından takdir topluyor.

Zonguldaklı esnaf yıkamadığı parayı kasaya koymuyor

"GÜNDE 10 BİN LİRA PARAYI YIKIYORUZ"

Durukan, ''Bakanımız kendi sıkı yönetiminizi ilan edin dediği zaman biz burada ilan ettik. Yasa çıkmadan 10 gün önce ekmeklerimizi poşetledik. Kapı girişine pas pas koyduk. Onu da detarjanladık. Sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Ayrıca da gelen bütün paraları yıkıyoruz. Çamaşır su ve deterjanla parayı yıkıyoruz kasamıza yıkamadan hiç koymuyoruz. Bozuk paralarımızı da aynı şekilde. Sonra onları kurutuyoruz. Halkımızı insanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Kimsenin evine virüs göndermemeye çalışıyoruz. Tüm esnaflardan bunu bekliyoruz. Günde 8, 10 bin lira parayı yıkıyoruz'' dedi.

Zonguldaklı esnaf yıkamadığı parayı kasaya koymuyor

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