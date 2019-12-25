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Zonguldak'ta 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan 2 işçiden, 1'inin cansız bedeni çıkarıldı.

İHA | 25.12.2019 - 14:28..
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Zonguldak'ta Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında metan gazı patladı.

Patlama sonrasında iki işçi, göçük altında mahsur kaldı.

Olay yerine gelen ekipler, metan gazı değerinin yüksek olması nedeniyle zor anlar yaşadı.  Bölgeye bir adet havalandırma cihazı getirildi. TTK Tahlisiye ekipleri, özel donanımlı cihazlarla madene indi.

1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Uğraşlar sonucu işçilerden birinin, cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedeni, ambulansa taşındı. Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Mahsur kalan diğer işçiyi, kurtarma çalışmaları sürüyor.

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