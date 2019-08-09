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Zonguldak'ta 110 mahkum hastanelik oldu

Kapalı ceza infaz kurumunda kusma ve ishal şüphesi yaşayan 110 mahkum ve tutukludan 14'ü hastaneye sevk edildi.

İHA | 09.08.2019 - 03:44..
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Beycuma beldesindeki M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, kusma ve ishal şüphesi yaşayan 110 mahkum ve tutuklu gıda zehirlenmesi şüphesiyle kusma ve ishal şikayeti yaşadı.

Zonguldak'ta 110 mahkum hastanelik oldu

14 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Mahkum ve tutuklulara ilk müdahale cezaevi içerisindeki revirde yapıldı. Tedbir ve teşhis amaçlı 14 mahkum ve tutuklu ambulanslar ve jandarma ekipleri eşliğinde Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Zonguldak'ta 110 mahkum hastanelik oldu

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner’in de hastaneye geldiği öğrenildi. Ceza infaz kurumunda yaşanan olayın neden meydana geldiği araştırılıyor. Öte yandan Vali Erdoğan Bektaş konuyu yakından takip ederken İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı da hastaneye gelerek bilgi aldı.

Zonguldak'ta 110 mahkum hastanelik oldu

Zonguldak'ta 110 mahkum hastanelik oldu

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